Die Sprecherin der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" Dresden, Ella Rox, sagte, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten vor der Europawahl ein Zeichen für Demokratie und Klimaschutz gesetzt. Ähnliche Aktionen waren auch in Magdeburg, Halle, Jena, Weimar und Leipzig angekündigt.

Laut Friday for Future sind am Freitag in rund 100 Städten in Deutschland ähnliche Proteste geplant. Größere Demonstrationen und Kundgebungen soll es auch in Hamburg und München geben.