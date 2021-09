In Jena berichtete die Polizei am Freitag von über 1.000 Demonstrantinnen und Demonstranten, die am Mittag auf die Straße gingen. In Erfurt startete am Nachmittag eine Kundgebung. Teilnehmerzahlen dort lagen zunächst nicht vor. Auch in Weimar, Gera, Eisenach und Suhl rief Fridays for Future zu Demonstrationen auf.