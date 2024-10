Friedensdemonstration in Berlin Tausende protestieren gegen Unterstützung für Ukraine und Israel

03. Oktober 2024, 18:10 Uhr

Mehrere tausend Menschen sind einem Aufruf der Initiative "Nie wieder Krieg" gefolgt und haben in Berlin für Frieden in Europa und in Nahost demonstriert. Sie kritisierten Waffenlieferung an die Ukraine und forderten Verhandlungen mit Russland sowie ein Ende des Gaza-Kriegs.