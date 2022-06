In der in Deutschland intensiv geführten Debatte um die Lieferung schwerer Waffensysteme an die Ukraine stellen sich die wichtigsten Friedensforschungsinstitute auf die Seite der Befürworter – allerdings mit ein Einschränkungen. "Wir begrüßen die Waffenlieferungen", erklärte Professor Tobias Debiel von der Universität Duisburg Essen bei der Vorstellung des Friedensgutachtens 2022. Denn: Neben den verhängten Sanktionen würden Waffen für die Ukraine den Druck auf Russlands Präsident Wladimir Putin erhöhen, sich an den Verhandlungstisch zu setzen.