Kampf um CDU-Vorsitz Wie viel Osten steckt in Friedrich Merz?

Merz als Unternehmensversteher

Detlef Gürth, Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU und jahrzehntelanger Abgeordneter in Sachsen-Anhalt, stimmt dem zu: "Also Friedrich Merz war in meinem kleinen Aschersleben bestimmt vier, fünf Mal zu Besuch. Ich kannte ihn schon, da war er noch Europaabgeordneter."

Detlef Gürth. Bildrechte: dpa Merz sei nicht nur jemand, der posieren möchte und über eine gute Rhetorik verfüge, sagt Gürth. Er erzählt von einem Unternehmer-Treffen in der Kleinstadt Hecklingen. "Auf seinen Wunsch hin haben wir es in der Werkhalle gemacht, neben den Maschinen – und nicht irgendwo in einem edlen Hotel."

Ost-Engagement nur in Leuna bekannt

Die Papierfabrik, deren Aufsichtsrat Merz ist, hat 14 Werke in ganz Europa. Neben Leuna im Süden von Sachsen-Anhalt etwa auch in Großbritannien. Ob Merz sich in Ostdeutschland noch irgendwo anders engagiert, ist nicht bekannt. Im Handelsregister ist nach ein paar Klicks nichts zu finden, IHK und Wirtschaftsverbände zucken die Schultern und das Büro von Friedrich Merz lässt eine Anfrage von MDR AKTUELL unbeantwortet.

Für Andreas Silbersack, Fraktionschef der FDP in Sachsen-Anhalts Landtag und wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion, ist die wirtschaftliche Kompetenz von Friedrich Merz völlig unstrittig. Sicher kenne Merz sich aus – und wer sich mit der Wirtschaft auskennt, kenne dann auch die Ostwirtschaft als einen Teil des Ganzen. Allerdings mache Merz die Tätigkeit als Aufsichtsrat in der Papierfabrik in Leuna allein nicht zum ausgewiesenen Kenner. Diese These wäre Silbersack zu gewagt.