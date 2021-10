Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat die Union nach dem desaströsen Wahlergebnis bei der Bundestagswahl als "insolvenzgefährdeten schweren Sanierungsfall" bezeichnet. Der Wirtschaftsexperte und frühere Unions-Fraktionschef konstatierte in seiner Rede beim Deutschlandtag der Jungen Union in Münster, CDU und CSU hätten 2021 im Vergleich zu 2013 rund ein Drittel ihrer Wähler verloren. Es sei jetzt nicht die Zeit für Partys, sondern für ernsthafte politische Auseinandersetzungen.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Sauerland mahnte eine grundlegende Neuaufstellung seiner Partei an. Die Union sei in den letzten Jahren in der Regierung denkfaul geworden. Dies müsse sich ändern. Für die kommenden Monate forderte Merz "inhaltliche Diskussionen und inhaltliche Festlegungen", statt Personalfragen in den Vordergrund zu stellen. "Wir sollten uns ausschließlich mit der Frage beschäftigen, wie kommen wir da wieder raus?" Dabei müsse auch die Frage beantwortet werden, "was können nur wir, was die anderen nicht können".