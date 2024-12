Götz Ulrich, Landrat im Burgenlandkreis, schränkt ein: "Je weiter Sie in den ländlichen Raum kommen, desto ausgedünnter wird der Verkehr und desto geringer wird die Chance, den nächsten Bahnhof zu erreichen." Und weil das so ist, gebe es die oft beschworene "Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse" in Stadt und Land eben nicht. Gerade für junge Menschen. "Die Grundidee, für diejenigen im ländlichen Raum was zu tun, damit sie mobil sind und einen Führerschein überhaupt machen können, ist richtig", sagt Ulrich daher.