Für Parteien an der Fünf-Prozent-Hürde ist es oft wahlentscheidend, wo genau sie in der letzten Umfrage liegen. Das ist das Ergebnis einer Studie von Forschern der Universitäten Potsdam und Wien. Demnach haben die Parteien im Schnitt eine Chance von 75 Prozent, ins Parlament einzuziehen, wenn sie knapp über der Hürde liegen. Bei Werten knapp darunter liegt die Wahrscheinlichkeit nur noch bei 25 Prozent.

Studienautor Werner Krause von der Uni Potsdam sagte MDR AKTUELL, das liege vor allem an der Sorge der Wähler, möglicherweise ihre Stimme zu verschwenden. In der Forschung bezeichne man das auch als "Wasted Vote"-Mechanismus. Das sei das, was man als Wähler oftmals vermeiden wolle. Vier oder auch 4,5 Prozent in der Umfrage würden dann als klares Signal angenommen, dass die betroffene Partei höchstwahrscheinlich nicht in das Parlament einziehen werde.