Eingeführt werden müsste die 15-Kilometer-Regel dem Beschluss zufolge aktuell in den Hoch-Inzidenz-Gebieten in Sachsen und Thüringen. Betroffen wären unter anderem Greiz und der Vogtlandkreis in Sachsen sowie Schmalkalden-Meiningen in Thüringen. Die drei Landkreise stehen aktuell deutschlandweit an der Spitze der Inzidenz-Tabelle. In beiden Bundesländern gilt die Kilometer-Regelung aber nicht.