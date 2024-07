Nach Kritik aus Berlin am umstrittenen Wolfsgruß-Jubel des türkischen Nationalspielers Merih Demiral im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft hat die Türkei den deutschen Botschafter einbestellt. Dies bestätigte das Auswärtige Amt der ARD. Das Auswärtige Amt kündigte zudem an, am Donnerstag den Vorfall auch mit dem türkischen Botschafter zu thematisieren.