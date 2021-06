Die G7-Staaten bekräftigten zudem ihre Pläne für eine globale Mindeststeuer in Höhe von 15 Prozent. In der größeren Staatengruppe der G20-Wirtschaftsmächte wollen die G7 bis Juli eine Einigung darüber erzielen. "Damit haben wir einen bedeutenden Schritt in Richtung eines gerechteren Steuersystems gemacht, das zum 21. Jahrhundert passt, und kehren einen 40 Jahre andauernden Abwärtswettlauf um", heißt es in der Abschlusserklärung.