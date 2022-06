Die G7-Länder wollen ein globales Investitions-Programm für Infrastrukturen im Volumen von knapp 600 Milliarden Dollar auf den Weg bringen. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte als amtierender G7-Präsident auf dem Gipfel in Schloss Elmau in Oberbayern an, mit dem Programm sollen Investitionen etwa für Klimaschutz, im Energiesektor und im Gesundheitsbereich ermöglicht werden.



Scholz sagte, US-Präsident Joe Biden habe diese Initiative angestoßen und betonte bei der gemeinsamen Präsentation des Vorhabens, dies zeige die Einheit der G7.