Wer nicht direkt seine Heizkosten an den Energieversorger bezahlt, sondern über den Vermieter als Teil der Nebenkostenabrechnung , findet die staatliche Zuzahlung dann auf der Jahresrechnung. Dort solle die Zuzahlung ausgewiesen sein als die Abschlagszahlung, die in diesem Jahr dann durch den Bund übernommen wurde, erklärt Christian Bayer.

Das sei so, als ob der Mieter 13 Abschlagszahlungen in diesem Jahr bezahlt hätte: "Das ist ja eine Zuvielzahlung, und dann wird das eben abgezogen und muss entsprechend, wenn es insgesamt zu viel ist, zurücküberwiesen werden an den Mieter oder würde die Nachforderung jedenfalls reduzieren", sagt Bayer.



Das dauert zwar länger als bei Kundinnen und Kunden, die direkt mit dem Gasversorger einen Vertrag haben. Allerdings kommen bei denen in den meisten Fällen auch die Preissteigerungen erst später an, nämlich in Form einer Nachzahlung auf der Jahresabrechnung.