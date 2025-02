Der Journalist Heiko Lohmann berichtet regelmäßig über den Gasmarkt. Die russischen Gasmengen in der EU blieben auch nach der Großinvasion in der Ukraine weiterhin auf einem bedeutenden Niveau, sagt Lohmann. "Das ist deutlich dramatisch viel weniger als früher das Pipelinegas. Aber das ist ein Teil, der eine Rolle spielt." Russland sei nach den USA in vielen Monaten der zweitgrößte LNG-Anbieter in Europa, so Lohmann.