Das verkündete Habeck am Mittwoch erneut via Twitter-Botschaft: "Hätten wir eine gewisse Übergangszeit würden wir ein Embargo oder Lieferstopp handhaben können. Das ist eine völlig andere Voraussetzungen, als noch vor zwei Monaten. Da hätte ich gesagt, oh je, das halten wir kaum aus. Wir wanken."

Diese Botschaft aber ist in Russland offenbar genau gehört worden, erklärt der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff. Er sagt, alle reden hier immer vom Gas, für die russischen Staatseinnahmen sei Öl viel wichtiger. Insofern sei der Gas-Lieferstopp an Polen und Bulgarien sicher auch ein Signal an Deutschland gewesen nach dem Motto: Überlegt Euch, was ihr tut.