"Die Preisbremsen der Bundesregierung auf Strom und Gas verhindern sinkende Preise für die Verbraucher", sagt Dietmar Bartsch. Der Gas-Einkaufspreis sei so niedrig wie seit anderthalb Jahren nicht mehr. Doch der Strom- und Gaspreis für Verbraucherinnen und Verbraucher bleibe derzeit auf hohem Niveau, weil – so der Vorwurf des Fraktionschefs der Linken im Bundestag – die Energieversorger den Verkaufspreis künstlich hochhalten. So könnten sie die Differenz zum Preisdeckel für die Verbraucher vom Staat einstreichen. "Die Steuerzahler sichern mit ihrem Geld die Gewinne der Konzerne", meint Bartsch und fordert die Abschaffung der Bremsen.