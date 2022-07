Dafür schafft der Bund mit der Neufassung des Energiesicherungsgesetzes die Voraussetzungen. Paragraf 24 im Energiesicherungsgesetz regelt bereits jetzt Preisanpassungen durch die Versorger – der Preisanpassungsmechanismus. Danach haben von hohen Preisen betroffene Energieversorgungsunternehmen das Recht, ihre Gaspreise anzupassen, sie also an Stadtwerke, Industriekonzerne und Endkunden weiterzureichen. Die Preisanpassung muss angemessen sein – sie darf also zum Beispiel die Mehrkosten für die Ersatzbeschaffung nicht überschreiten.