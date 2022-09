Dr. Olaf Däuper: Der Treugeber ist infolge der Treuhandverwaltung in seinen Handlungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Aus § 17 Abs. 4 im Energiesicherungsgesetzes (EnSiG) ergibt sich zum Beispiel, dass der Treugeber in seiner Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis in Bezug auf das Vermögen des Unternehmens beschränkt ist oder dass jegliche Verfügungen unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Treuhänders stehen. In diesem Fall ist das die Bundesnetzagentur.