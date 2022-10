Neue Datengrundlage Gasverbrauch im Sommer nicht höher als im Vorjahr – aber hoher Verbrauch im Herbst

Die aktuellen Statistiken zum Gasverbrauch in Deutschland und die bis Ende September veröffentlichten basieren also auf unterschiedlichen Datensätzen. Die Netzagentur schrieb dem MDR deshalb: "Die vorher dargestellten Grafiken zum Gesamtverbrauch sind nicht mit den derzeit dargestellten Grafiken zum Gesamt- und RLM-Verbrauch (Registrierende Leistungsmessung) vergleichbar und dürfen nicht in einen gemeinsamen Kontext gesetzt werden, da sie einerseits auf unterschiedlichen Datenquellen beruhen, andererseits auf einer unterschiedlichen Berechnungsmethodik hinsichtlich der Veränderung zu einem Vergleichszeitraum." Die Bundesnetzagentur versichert, dass nun alle aktuell ausgewerteten Daten auf der gleichen Datengrundlage basieren.

Dass die Bundesnetzagentur nun genauere Datenquellen hat und diese wochenaktuell auswerten kann, hatte noch eine weitere Folge. Die Aufsichtsbehörde stellte fest, dass der Gasverbrauch von Haushalten und Gewerbe in den Kalenderwochen 38 (ab 19. September) und 39 höher war als im Durchschnitt der 2018 bis 2021.

Im laufenden Jahr wurde deutlichen weniger Gas als im Vorjahr verbraucht. Bildrechte: dpa Netzagentur-Chef Klaus Müller räumte ein, dass es in den vergangenen Wochen relativ kalt war. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war es in der zweiten Septemberhälfte war es demnach kälter und nasser als im langjährigen Mittel.

Müller forderte dennoch, dass man Gas sparen müsse. Die Netzagentur geht nach eigenen Angaben im Moment davon aus, dass zur Vermeidung einer Gasmangellage der Verbrauchs um mindestens 20 Prozent (im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021) sinken muss. Bei einer Gasmangellage würde die Netzagentur bestimmen, wer noch Gas erhält – und wer nicht. Haushalte gehören zu den "geschützten Kunden" und würden mit als letztes von der Gasversorgung abgeschnitten werden.

Große Industriekunden verbrauchen in Deutschland rund 60 Prozent des Gases. In diesem Bereich gab es in den vergangenen Monaten bereits relativ große Einsparungen mit um die 22 Prozent. Inwieweit Haushalte Gas sparen, wird sich erst in der gerade erst beginnenden Heizperiode zeigen. Denn in den Haushalten wird das meiste Gas zum Erwärmen von Wasser fürs Duschen und Heizen benötigt.