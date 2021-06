Die Lokführergewerkschaft GDL verzichtet in den nächsten Tagen und Wochen vorerst noch auf Arbeitsniederlegungen. Vorsitzender Claus Weselsky sagte in Berlin, zunächst sollten die GDL-Mitglieder in einer Urabstimmung über reguläre Streiks befragt werden. Die Stimmen sollten am 9. August ausgezählt werden. Bis dahin werde es keine Streiks geben. Anschließend könne es allerdings zu längeren Arbeitsniederlegungen kommen, sofern sich die Bahn nicht bewege.