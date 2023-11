Tarifstreik GDL leitet im Tarifstreit mit der Bahn Urabstimmung ein

Die GDL rief bei der Bahn in dieser Woche zum ersten Warnstreik im laufenden Tarifstreit auf. Von Mittwoch- bis Donnerstagabend standen weite Teile des Fern-, Regional- und Güterverkehrs still, was zu massiven Störungen im Bahnverkehr gesorgt hatte. Eigentlich wollten beide Seiten am Donnerstag ihre Tarifverhandlungen in Berlin fortsetzen. Jedoch sagt die Bahn die Gespräche wegen des Streiks ab.