Jena ist eine der Städte, in denen Parken im kommenden Jahr teurer wird . Bewohnerparkausweise kosten ab Januar 120 statt 30 Euro pro Jahr. Am Parkautomat werden zwischen 1,50 und 3 Euro fällig.

Christian Gerlitz, Bürgermeister und Dezernent für Stadtentwicklung und Umwelt in Jena, erklärt, dass beim Anwohnerparken jahrzehntelang lediglich die Verwaltungsgebühr für das Ausstellen der Ausweise berechnet wurde. Die 120 Euro pro Jahr ermöglichten der Stadt erstmals kostendeckend zu wirtschaften. "Wir sind der Überzeugung, dass wir uns im Vergleich zu den 50 bis 100 oder teilweise noch mehr Euro im Monat, die ein privater Stellplatz kostet, mit zehn Euro im Monat da immer noch am unteren Ende bewegen."

Mit den höheren Gebühren an der Parkuhr sollen parkende Autos von der Oberfläche der Stadt in den Untergrund gelotst werden, so Gerlitz weiter. Es gehe um die Frage, wie man den öffentlichen Raum nutzen wolle. "Wir wissen ganz genau, dass wir in Jena Tiefgaragen und Parkhäuser in ausreichender Anzahl haben, die aber tatsächlich oftmals eine geringe Auslastung haben. Währenddessen haben unsere oberirdischen Stellplätze quasi eine 100-Prozent-Auslastung, weil es eben beliebt ist. Viele Menschen möchten nicht in die Tiefgarage reinfahren."