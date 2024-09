Der Fall des Tiergartenmörders werde in der Fachwelt kontrovers diskutiert, erklärt Mayer. Er habe Kollegen aus dem Strafrecht, die überlegt hätten, ob nicht eine Strafbarkeit wegen Vollstreckungsvereitelung durch die Bundesregierung geprüft werden müsste.

In jedem Fall sei diese Art Freilassung eigentlich nicht im Rechtssystem vorgesehen. Was hätte man also besser machen können?