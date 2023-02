Und Thess empfiehlt, noch einmal darüber nachzudenken, die deutschen Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Die Ziele der Energiewende – nämlich preiswerter und klimaneutraler Strom sowie Versorgungssicherheit – seien alle bisher nicht erreicht worden. So sei der CO2-Abdruck in Deutschland doppelt so groß wie in Frankreich. Außerdem habe Deutschland mit die höchsten Stromkosten in Europa.