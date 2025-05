Finanzen Bundesregierung will an Geld von "vergessenen Konten" – Bankenverband übt Kritik

30. Mai 2025, 09:09 Uhr

Auf deutschen Bankkonten schlummern Milliarden Euro, die anscheinend niemandem gehören. Die Rede ist von sogenannten "nachrichtenlosen Konten". Also Konten, auf denen seit langer Zeit keine Bewegung ist, etwa weil die Inhaber gestorben sind. Die Bundesregierung will nun ran an diese Milliarden. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht, dass das Geld in einen Fonds fließen soll, um es dann für "soziale Investitionen" auszugeben. Doch das ist gar nicht so einfach.