Reform-Pläne aus dem Gesundheitsministerium

Gesundheitsminister Karl Lauterbach will integrierte Notfallzentren schaffen. Das sind Entscheidungsstellen in den Krankenhäusern. Wer in eine Klinik kommt, soll dort je nach Schwere der Erkrankung oder Verletzung entweder in die Notaufnahme oder eine Praxis weitergeleitet werden.

Das würde das Personal entlasten, so Baehrens. "Wir können mit diesen knappen Ressourcen besser umgehen, wenn die Menschen gezielt an die Stelle kommen, wo sie auch hingehören. Deshalb macht es keinen Sinn, wenn Patienten selbst entscheiden, ob sie in die Notfallaufnahme oder ins Krankenhaus gehen, weil sie denken, dass schneller drankommen. Das ist nicht der richtige Weg. Und da braucht es ein gutes Zusammenspiel zwischen dem ambulanten und dem stationären Bereich."