Der Verein Finanzwende kritisiert vieles am neuen Superamt. Zum Beispiel, dass es sich wohl nicht um den großen Bereich der sogenannten Vermögensverschleierungen kümmern wird, also zum Beispiel um geheime Geldflüsse über Offshore-Banken. Er kritisiert auch, dass eine Spezialeinheit des Zolls, die sogenannte Financial Intelligence Unit, in das Amt integriert werden soll: eine Einheit die Verdachtsmeldungen von Geldwäsche verfolgen soll, die aber Hunderttausende solcher Meldungen vor sich her schiebt.