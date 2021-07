Mecklenburg-Vorpommern Generalbundesanwalt ermittelt gegen Verfassungsschutz-Mitarbeiter

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe geht dem Verdacht nach, ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes in Mecklenburg-Vorpommern habe Geheimnisse verraten – an einen früheren V-Mann, dem heute die Planung eines Mords vorgeworfen wird.