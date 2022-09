Im Bundestag findet am Mittwoch die Generaldebatte über die Regierungspolitik statt. Den Höhepunkt der einwöchigen Haushaltsberatungen dürfte vor allem das am Sonntag beschlossene Entlastungspaket in Höhe von 65 Milliarden Euro prägen. Zum Auftakt werden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) vor den Abgeordneten reden.