Merz forderte einen Nationalen Sicherheitsrat, um Deutschland durch die Krise zu führen. Die Lösung der Probleme dürfe nicht allein dem Bundeswirtschaftsminister überlassen werden. Zugleich verlangte Merz, auf die Gasumlage zu verzichten. Bürger und Unternehmen würden dadurch zunehmend belastet. Gas-Importeure müssten stattdessen unter einen staatlichen Schutzschirm gestellt werden. Das habe es auch schon in der Bankenkrise gegeben. Merz appellierte an Kanzler Scholz, den – so wörtlich – Irrsinn zu stoppen, die drei letzten Atomkraftwerke in Deutschland stillzulegen. Die Kapazitäten müssten am Netz bleiben, damit die Energieversorgung stabil bleibe und die Preise sänken.