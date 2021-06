Ulrich Schneider sieht die Generationengerechtigkeit sogar erst recht in Gefahr. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands und sagt: "Also ich finde die Idee absolut in der Sache verfehlt. Das, was da so nett als Generationenrente daherkommt, ist nichts anderes als die teilweise Auflösung unseres Generationenvertrages. Es soll also nicht mehr die jeweils jüngere Generation für die jeweils ältere Verantwortung übernehmen, sondern jede Generation wird praktisch für sich selbst verantwortlich und das ist, glaube ich, nichts, was den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft steigern würde."