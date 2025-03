Bildrechte: picture-alliance / dpa | Bernd_Settnik

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte Poppe als bedeutenden Demokraten. Deutschland habe "eine wirkmächtige, mutige und beeindruckende politische Persönlichkeit und einen Vorkämpfer für Demokratie und Menschenrechte" verloren. Trotz massiver Repressalien seitens des SED-Regimes habe er sich in seinem Engagement in der DDR-Opposition nie einschüchtern lassen.



Partei- und Fraktionsspitze der Grünen würdigten Poppe als "großen Bürgerrechtler und unbeirrbaren Kämpfer für Freiheit, Frieden und Menschenrechte in der DDR, in der Bundesrepublik Deutschland und weltweit". Nach dem Mauerfall gehörte er als Abgeordneter für Bündnis 90 zunächst der frei gewählten Volkskammer an. Nach der Wiedervereinigung zog er für die fusionierte Partei Bündnis 90/Die Grünen in den Bundestag ein.