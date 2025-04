Am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die Verhandlung über das Büro von Altbundeskanzler Gerhard Schröder im Bundestag begonnen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte das Büro des SPD-Politikers im Mai 2022 "ruhend gestellt", drei Monate nach der russischen Invasion in der Ukraine. Schröder möchte in dem Revisionsprozess vor dem BVG durchsetzen, dass ihm der Bundestag auch weiterhin ein Büro mit Personal bezahlt.