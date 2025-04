Altkanzler Gerhard Schröder ist mit seiner Klage gegen den Verlust seines staatlich finanzierten Büros im Bundestag vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert. Die Richter in Leipzig bestätigten am Donnerstag ein früheres Urteil, wonach Schröder das Büro gestrichen werden durfte. Für eine solche Klage seien Verwaltungsgerichte nicht zuständig, hieß es zur Begründung . Es handele sich um eine verfassungsrechtliche Streitigkeit.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte das Büro des SPD-Politikers im Mai 2022 "ruhend gestellt", drei Monate nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine.

Schröder hatte gegen die Streichung seines Büros geklagt und sich dabei auf das Gewohnheitsrecht berufen. In den beiden Vorinstanzen war der heute 81-Jährige mit seiner Klage erfolglos geblieben. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschied, dass Schröder keinen rechtlichen Anspruch auf das Büro hat. Nun verhandelte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über die Revision gegen dieses Urteil. Der Altkanzler selbst nahm nicht an der Verhandlung teil.