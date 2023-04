Das Gesetz plant, Mieterinnen und Mieter zu schützen . In Wohnungen mit Gasheizung dürfen Vermieter bei der Betriebskostenabrechnung nur den Betrag weitergeben, der mit einer hinreichend effizienten Wärmepumpe anfiele. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass Vermieter eine günstige Gasheizung einbauen und die Mieter mit hohen Betriebskosten belastet werden, sagt die Bundesregierung.

Darüber hinaus gibt es unter bestimmten Voraussetzungen sogenannte Klimaboni. Empfängerinnen und Empfänger von Transferleitungen (also Wohngeld, Grundsicherung im Alter oder Kinderzuschlag) erhalten einen Klimabonus in Höhe von 20 Prozent. Wenn Eigentümer eine besonders alte Heizung schon vor der Frist tauschen, gibt es 10 Prozent oben drauf. Im besten Fall spart man also 50 Prozent.