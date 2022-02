Bundesgesetz bereits verschärft

Zur Begründung verwies Nordrhein-Westfalen darauf, dass das Strafrecht auf Bundesebene bereits kürzlich verschärft wurde. Das teilte auch das Bundesjustizministerium mit: Unter anderem sei der Schutz von Personen des politischen Lebens gegen Beleidigung und übliche Nachrede erweitert worden. "Der besondere Schutz von Personen des politischen Lebens bei Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung wurde ausdrücklich auf allen politischen Ebenen ausgedehnt, gilt also auch für Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker."

Eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit

Andere Bundesländer führten an, dass Proteste vor Wohnhäusern schon jetzt untersagt werden könnten – sofern sie vorher angemeldet sind. Ein Sprecher des sächsischen Innenministeriums teilte mit: "Angezeigte Versammlungen können durch Beschränkungen oder Absprachen mit dem Veranstalter örtlich so beeinflusst werden, dass sie nicht in der unmittelbaren Nähe gefährdeter Politiker oder Politikerhäuser stattfinden dürfen."

Ähnlich lautete die Begründung aus dem niedersächsischen Innenministerium. Eine Versammlung unmittelbar vor dem Privatwohnsitz von politischen Amtsträgerinnen und Amtsträgern werde in der Regel als eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit angesehen, da die Betroffenen in ihrem grundrechtlich geschützten allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt würden. "Deswegen kann im Vorfeld einer Versammlung vorgegeben werden, dass diese nicht im Bereich eines Privatwohnsitzes stattfinden darf."

Geplante Aktionen im Internet erkennen

Allerdings sind viele der Demonstrationen überhaupt nicht angemeldet. Was derartige spontane Proteste vor Wohnhäusern angeht, so wollen mehrere Länder verstärkt auf Prävention setzen. Etwa das Saarland. "Frühzeitige Erkenntnisgewinnung ist für die Polizei eine wesentliche Grundlage, um etwaigen Anlässen begegnen zu können. So beziehen sich die Aufklärungsmaßnahmen zu gegebenenfalls geplanten Protestaktion auch auf dieses Phänomen, unter anderem durch Internet-Monitoring in verschiedenen Foren", sagte ein Sprecher. Also: Geplante Aktionen erkennen, bevor sich Protestierende vor Privathäusern versammeln können.

So will auch Sachsen vorgehen, wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte: "Derartige Aktionen können durch eine umfangreiche polizeiliche Aufklärungsarbeit – zum Beispiel Internetauswertung – gegebenenfalls im Vorfeld bekannt gemacht werden. Die Polizei ist dann dazu in der Lage, entsprechende Einsatzmaßnahmen vorzubereiten."