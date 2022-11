Dicht an dicht im Hörsaal mag es noch einigermaßen warm sein. Spätestens in der Studi-WG oder im Wohnheim will dann aber die Heizung angeschmissen werden. Das kostet inzwischen richtig viel und belastet viele Studierende unverhältnismäßig. Sie sollen deswegen ab kommendem Jahr auch von der Energiepauschale profitieren. Bildrechte: dpa