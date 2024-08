Durch die neuen Möglichkeiten erhofften sich die Behörden unter anderem Hilfe bei der Identifizierung von Mitgliedern der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), die in Hinrichtungs- und Foltervideos zu sehen seien und sich womöglich unerkannt in Europa versteckten, berichtete das Magazin weiter. Künftig könnten Fahnderinnen und Fahnder Screenshots aus solchen Gewaltvideos per Software mit den sozialen Netzwerken abgleichen und so Hinweise erhalten.