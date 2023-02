Der frühere DDR-Ministerpräsident Hans Modrow ist tot. Der langjährige SED-Funktionär und spätere PDS- und dann Linke-Politiker starb in der Nacht zum Sonnabend im Alter von 95 Jahren, wie die Linksfraktion im Bundestag mitteilte. Modrow stand von November 1989 bis April 1990 an der Spitze des Ministerrats der DDR.

Die Linken-Politiker Dietmar Bartsch und Gregor Gysi würdigten Modrow in der Mitteilung sein Wirken in der Wendezeit: "Der gesamte friedliche Verlauf der Herstellung der deutschen Einheit war gerade ein besonderes Verdienst von ihm." Das werde sein politisches Vermächtnis bleiben.

Der langjährige SED-Funktionär und spätere PDS- und Linke-Politiker Modrow galt als überzeugter Sozialist, der sich jedoch auch kritische Distanz SED bewahrte. In den 1970er Jahren wurde Modrow deshalb aus Berlin als 1. Bezirkssekretär in die Provinz nach Dresden geschickt. Nach dem Fall der Mauer übernahm er Führungsaufgaben in der sich erneuernden SED. Modrow wurde am 13. November 1989 zum Vorsitzenden des Ministerrates der DDR als Nachfolger von Willi Stoph gewählt – für rund 150 Tage.



Nach der Wiedervereinigung saß Modrow von 1990 bis 1994 für die PDS im Deutschen Bundestag und vertrat sie von 1999 bis 2004 im Europaparlament.