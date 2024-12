Um das Gesetz durch den Bundestag zu bekommen, ist die rot-grüne Minderheitsregierung auf Stimmen von Union oder FDP angewiesen. Die sollen nun zeigen, dass ihnen wirklich was am Schutz von Frauen liegt, dass sie "nicht nur reden, sondern auch handeln wollen", wie es SPD-Politikerin Emily Vontz bei Instagram formulierte – eine Anspielung auf Friedrich Merz, der die steigenden Zahlen zu Gewalt an Frauen zuvor in einem eigenen Video "beschämend" genannt und angekündigt hatte, sich für den Schutz von Frauen einzusetzen.