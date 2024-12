Bildrechte: IMAGO / Panthermedia

Gewalt gegen Frauen Juristin: "Verurteilung für Mord macht eine getötete Frau nicht wieder lebendig"

06. Dezember 2024, 15:58 Uhr

Fast jeden Tag ein Femizid in Deutschland im Jahr 2023. 52.330 Frauen und Mädchen, die eine Sexualstraftat anzeigten. 25 Prozent mehr weibliche Opfer bei digitaler Gewalt als noch im Vorjahr. Die Zahlen des aktuellen Lagebildes "Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten" lösten Betroffenheit aus. Seitdem bewegt sich etwas in der Politik – so hat die Union einen Gesetzentwurf zur Verbesserung des Opferschutzes vorgelegt. Was Expertinnen an dem Entwurf kritisieren.