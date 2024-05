Die Berliner Berliner Wirtschaftssenatorin und Ex-Bürgermeisterin der Hauptstadt, Franziska Giffey, wurde am Dienstag bei einem Angriff im Stadtteil Rudow leicht verletzt. Der Angreifer attackierte die Politikerin "von hinten mit einem Beutel, gefüllt mit hartem Inhalt", traf sie am Kopf sowie am Nacken. Auch die Angriffe auf Politiker in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nehmen seit Jahren zu.