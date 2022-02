Niedergang gestoppt? Gewerkschaften erzielen im Osten Erfolge

Hauptinhalt

Bildrechte: Ralf Geißler

Gewerkschaften hatten es in Ostdeutschland lange schwer. Die Mitgliederzahlen sanken stetig. Nur eine Minderheit der Betriebe zahlte Tariflöhne. Doch zuletzt meldeten die IG Metall und die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten Erfolge. In der sächsischen Gastronomie steigen die Einstiegslöhne um fast 30 Prozent, in der ostdeutschen Metallbranche reduzieren sich die Arbeitszeiten in Richtung 35-Stunden-Woche. Stehen die Gewerkschaften im Osten vor einem Comeback?