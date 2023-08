Wer ab 2025 ein neues Haus baut und dafür Geld vom Staat haben will, der muss das Gebäude mit einer äußeren Dämmschicht versehen, zwischen 25 und 30 Zentimeter dick. Energie-Effizienz-Standard EH-40 nennt sich das. Das heißt, das Gebäude braucht nur 40 Prozent Energie verglichen mit einem herkömmlichen Haus.

Bundesbauministerin Klara Geywitz will diesen geplanten Standard nun aussetzen, um Baukosten zu senken. Zwischen 300 und 400 Euro pro Quadratmeter könnten so bei Neubauten gespart werden, sagt Felix Pakleppa. Er ist Hauptgeschäftsführer beim Zentralverband des Deutschen Baugewerbes. Der Verband unterstützt den Vorschlag der Bauministerin, den Plan EH-40 zumindest temporär auszusetzen. "Wir haben das als Verband schon das ganze Jahr gefordert, weil der Markt diese schnelle Verschärfung der energetischen Anforderungen nicht mehr angenommen hat", erklärt Pakleppa. "Das muss zumindest mal so lange weg, wie wir corona- und kriegsbedingt sehr hohe Materialpreise haben und die Zinsen bei vier Prozent liegen."