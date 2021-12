Die frühere Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) ist neue Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Die 43-Jährige erhielt am Dienstag im Abgeordnetenhaus 84 von 139 Stimmen und führt nun einen rot-grün-roten Senat. Sie löst ihren Parteifreund Michael Müller ab, der nach sieben Jahren im Roten Rathaus in den Bundestag gewählt wurde.

Nach ihrer Wahl wurde Giffey vereidigt. Anschließend ernannte die neue Regierende Bürgermeisterin ihre Senatorinnen und Senatoren. Die sechs Frauen und vier Männer nahmen am Dienstag im Wappensaal des Roten Rathauses ihre Urkunden entgegen. Am frühen Abend will sich die Regierungsmannschaft zu ihrer ersten Sitzung treffen.