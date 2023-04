Bei der Beratung und Therapie von Glücksspielsüchtigen bestehen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Versorgungslücken. Daniel Krause, Pädagoge in der Schwerpunktberatungsstelle Pathologisches Glücksspiel der Magdeburger Stadtmission, sagt dem MDR: "Es besteht dringender Handlungsbedarf. Es kommt vor, dass Klienten keine Langzeittherapien antreten, weil wir entsprechende Angebote nicht zeitnah und nicht in der Nähe anbieten können."

Spezialisierte Therapieangebote seien in Sachsen-Anhalt weder im klinischen noch im ambulanten Bereich vorhanden, berichtet Krause. Die Beratungsstelle in Magdeburg sei zudem bislang die einzige mit dem Schwerpunkt Glücksspiel im Land. Betroffene müssten für Beratungen und Therapien regelmäßig in andere Bundesländer vermittelt werden.