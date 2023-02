Als vorletzter Ministerpräsident, also vor Lothar de Maizière, hat er alles – vor allem ökonomisch – abgesichert. Niemand musste hungern, niemand hat gefroren. Das war ja alles sehr, sehr hektisch. Und was noch wichtiger war: Er hat die neuen Parteien und die neuen Bürgerinitiativen in seiner Regierung und damit auch in politische Entscheidungen einbezogen. Ich will es mal so sagen: Dass alles so friedlich blieb während der Wende – und auch später – ist in einem hohen Maße sein Verdienst.