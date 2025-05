Mit mehr Polizisten an den deutschen Landgrenzen und strengeren Regeln will die neue Bundesregierung für einen Rückgang der irregulären Migration sorgen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat wenige Stunden nach seinem Amtsantritt am Mittwoch angekündigt, dass künftig auch Asylsuchende an der Grenze zurückgewiesen werden können. Dobrindt setzt damit um, was Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Wahlkampf für den ersten Tag seiner Regierungszeit versprochen hatte: Einen Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik und ein "faktisches Einreiseverbot". Doch es gibt Kritik auch aus den eigenen Reihen und es stellt sich die Frage, ob dieses Vorgehen rechtlich zulässig ist.