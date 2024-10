Greife die Bundespolizei jemanden auf, könne sie zwei Dinge tun: "Die erste Möglichkeit ist, dass wir die Menschen an die Kolleginnen und Kollegen in den benachbarten Ländern übergeben. Die zweite Möglichkeit ist, dass man tatsächlich an der Grenzlinie selbst die Einreise verweigert und die Menschen umdrehen und zurückgehen ins benachbarte Land." Doch dann, so Roßkopf, würden sie es sehr wahrscheinlich erneut probieren.