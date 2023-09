Seine Kolleginnen und Kollegen an der Grenze stehen zurzeit unter Stress, erzählt Heiko Teggatz. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Schuld an der Belastung der Polizisten sei die Taktik der Bundesregierung im Kampf gegen Schleuser, so Teggatz.



Er plädiert für stationäre Grenzkontrollen statt Schleierfahndung. Eine Schleierfahndung sei viel personalintensiver als stationäre Kontrollen. Zudem, so Teggatz, wird durch stationäre Kontrollen eine viel größere Kontrolldichte erreicht. Dadurch sei das Risiko für Schlepperbanden, erwischt zu werden, "extrem hoch". "Derzeit sieht es so aus, dass nach der Theorie die Bundespolizei sozusagen einen Grenzraum überwacht, um dort einen Schleuser feststellen zu können. Das ist das Gleiche wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen."